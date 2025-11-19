Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר (USD)

קבל Metronome Synth ETH תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MSETH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Metronome Synth ETH % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Metronome Synth ETH תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Metronome Synth ETH ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3,123.47 בשנת 2025. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Metronome Synth ETH ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3,279.6435 בשנת 2026. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MSETH הוא $ 3,443.6256 עם 10.25% שיעור צמיחה. Metronome Synth ETH (MSETH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MSETH הוא $ 3,615.8069 עם 15.76% שיעור צמיחה. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MSETH הוא $ 3,796.5973 עם 21.55% שיעור צמיחה. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MSETH הוא $ 3,986.4271 עם 27.63% שיעור צמיחה. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Metronome Synth ETH עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 6,493.4698. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Metronome Synth ETH עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 10,577.1780. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 3,123.47 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 3,123.8978 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 3,126.4651 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 3,136.3061 0.41% Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMSETHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $3,123.47 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMSETH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $3,123.8978 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMSETH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $3,126.4651 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Metronome Synth ETH (MSETH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMSETH הוא $3,136.3061 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Metronome Synth ETH מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 28.45M$ 28.45M $ 28.45M אספקת מחזור 9.09K 9.09K 9.09K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MSETH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MSETH יש כמות במעגל של 9.09K ושווי שוק כולל של $ 28.45M. צפה MSETH במחיר חי

Metronome Synth ETH מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMetronome Synth ETHדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMetronome Synth ETH הוא 3,123.47USD. היצע במחזור של Metronome Synth ETH(MSETH) הוא 9.09K MSETH , מה שמעניק לו שווי שוק של $28,450,624 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.52% $ 16.03 $ 3,140.01 $ 2,942.46

7 ימים -10.76% $ -336.3564 $ 3,983.3556 $ 2,960.5398

30 ימים -21.48% $ -670.9382 $ 3,983.3556 $ 2,960.5398 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Metronome Synth ETH הראה תנועת מחירים של $16.03 , המשקפת 0.52% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Metronome Synth ETH נסחר בשיא של $3,983.3556 ושפל של $2,960.5398 . נרשם שינוי במחיר של -10.76% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMSETH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Metronome Synth ETH חווה -21.48% שינוי, המשקף בערך $-670.9382 לערכו. זה מצביע על כך ש MSETH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Metronome Synth ETH (MSETH) מודול חיזוי מחיר עובד? Metronome Synth ETH מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MSETHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMetronome Synth ETH לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MSETH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Metronome Synth ETH. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMSETH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMSETH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Metronome Synth ETH.

מדוע MSETH חיזוי מחירים חשוב?

MSETH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

