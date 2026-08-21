Meteor Coin מחיר היום

מחיר Meteor Coin (MTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0048974, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTO ל USD הוא $ 0.0048974 לכל MTO.

Meteor Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 489,743, עם היצע במחזור של 100.00M MTO. ב‑24 השעות האחרונות, MTO סחר בין $ 0.00487617 (נמוך) ל $ 0.00490056 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01777601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MTO נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +0.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.00K.

Meteor Coin (MTO) מידע שוק

שווי שוק $ 489.74K$ 489.74K $ 489.74K נפח (24 שעות) $ 47.00K$ 47.00K $ 47.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 489.74K$ 489.74K $ 489.74K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meteor Coin הוא $ 489.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.00K. ההיצע במחזור של MTO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 489.74K.