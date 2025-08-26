עוד על MED

Medibloc סֵמֶל

Medibloc מחיר (MED)

1 MED ל USDמחיר חי:

$0.0054027
-1.70%1D
USD
Medibloc (MED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:36 (UTC+8)

Medibloc (MED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00540121
24 שעות נמוך
$ 0.00552798
גבוה 24 שעות

$ 0.00540121
$ 0.00552798
$ 0.351852
$ 0.00161437
-0.36%

-1.74%

-3.27%

-3.27%

Medibloc (MED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00540144. במהלך 24 השעות האחרונות, MED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00540121 לבין שיא של $ 0.00552798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.351852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MED השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Medibloc (MED) מידע שוק

$ 54.44M
--
$ 58.71M
10.08B
10,870,532,647.0
שווי השוק הנוכחי של Medibloc הוא $ 54.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MED הוא 10.08B, עם היצע כולל של 10870532647.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.71M.

Medibloc (MED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mediblocל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMedibloc ל USDהיה . $ -0.0007384060.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMedibloc ל USDהיה $ -0.0002339504.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mediblocל USDהיה $ -0.001702081677222592.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.74%
30 ימים$ -0.0007384060-13.67%
60 ימים$ -0.0002339504-4.33%
90 ימים$ -0.001702081677222592-23.96%

מה זהMedibloc (MED)

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Medibloc (MED) משאב

Mediblocתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Medibloc (MED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Medibloc (MED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Medibloc.

בדוק את Medibloc תחזית המחיר עכשיו‏!

MED למטבעות מקומיים

Medibloc (MED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Medibloc (MED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Medibloc (MED)

כמה שווה Medibloc (MED) היום?
החי MEDהמחיר ב USD הוא 0.00540144 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MED ל USD?
המחיר הנוכחי של MED ל USD הוא $ 0.00540144. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Medibloc?
שווי השוק של MED הוא $ 54.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MED?
ההיצע במחזור של MED הוא 10.08B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MED?
‏‏MED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.351852 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MED?
MED ‏‏רשם מחירATL של 0.00161437 USD.
מהו נפח המסחר של MED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MED הוא -- USD.
האם MED יעלה השנה?
MED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:36 (UTC+8)

