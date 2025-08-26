Medibloc (MED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00540121 $ 0.00540121 $ 0.00540121 24 שעות נמוך $ 0.00552798 $ 0.00552798 $ 0.00552798 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00540121$ 0.00540121 $ 0.00540121 גבוה 24 שעות $ 0.00552798$ 0.00552798 $ 0.00552798 שיא כל הזמנים $ 0.351852$ 0.351852 $ 0.351852 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00161437$ 0.00161437 $ 0.00161437 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -1.74% שינוי מחיר (7D) -3.27% שינוי מחיר (7D) -3.27%

Medibloc (MED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00540144. במהלך 24 השעות האחרונות, MED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00540121 לבין שיא של $ 0.00552798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.351852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MED השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Medibloc (MED) מידע שוק

שווי שוק $ 54.44M$ 54.44M $ 54.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.71M$ 58.71M $ 58.71M אספקת מחזור 10.08B 10.08B 10.08B אספקה כוללת 10,870,532,647.0 10,870,532,647.0 10,870,532,647.0

שווי השוק הנוכחי של Medibloc הוא $ 54.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MED הוא 10.08B, עם היצע כולל של 10870532647.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.71M.