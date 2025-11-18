MAGA VP מחיר היום

מחיר MAGA VP (MVP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00144141, עם שינוי של 2.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVP ל USD הוא $ 0.00144141 לכל MVP.

MAGA VP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,229, עם היצע במחזור של 45.25M MVP. ב‑24 השעות האחרונות, MVP סחר בין $ 0.00136174 (נמוך) ל $ 0.00149145 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.709196, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00136174.

ביצועים לטווח קצר, MVP נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו -17.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAGA VP (MVP) מידע שוק

שווי שוק $ 65.23K$ 65.23K $ 65.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.47K$ 68.47K $ 68.47K אספקת מחזור 45.25M 45.25M 45.25M אספקה כוללת 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של MAGA VP הוא $ 65.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVP הוא 45.25M, עם היצע כולל של 47500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.47K.