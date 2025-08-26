עוד על MAGAPEPE

MAGAPEPE מידע על מחיר

MAGAPEPE אתר רשמי

MAGAPEPE טוקניומיקה

MAGAPEPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MAGA PEPE סֵמֶל

MAGA PEPE מחיר (MAGAPEPE)

לא רשום

1 MAGAPEPE ל USDמחיר חי:

--
----
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MAGA PEPE (MAGAPEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:01:46 (UTC+8)

MAGA PEPE (MAGAPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-9.72%

-2.98%

-2.98%

MAGA PEPE (MAGAPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGAPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGAPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGAPEPE השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -9.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) מידע שוק

$ 83.39K
$ 83.39K$ 83.39K

--
----

$ 83.39K
$ 83.39K$ 83.39K

42,069.00T
42,069.00T 42,069.00T

4.2069e+16
4.2069e+16 4.2069e+16

שווי השוק הנוכחי של MAGA PEPE הוא $ 83.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGAPEPE הוא 42,069.00T, עם היצע כולל של 4.2069e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.39K.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MAGA PEPEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGA PEPE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGA PEPE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MAGA PEPEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.72%
30 ימים$ 0-3.58%
60 ימים$ 0+5.18%
90 ימים$ 0--

מה זהMAGA PEPE (MAGAPEPE)

🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MAGA PEPE (MAGAPEPE) משאב

האתר הרשמי

MAGA PEPEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MAGA PEPE (MAGAPEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAGA PEPE (MAGAPEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAGA PEPE.

בדוק את MAGA PEPE תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGAPEPE למטבעות מקומיים

MAGA PEPE (MAGAPEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MAGA PEPE (MAGAPEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGAPEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MAGA PEPE (MAGAPEPE)

כמה שווה MAGA PEPE (MAGAPEPE) היום?
החי MAGAPEPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGAPEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGAPEPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MAGA PEPE?
שווי השוק של MAGAPEPE הוא $ 83.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGAPEPE?
ההיצע במחזור של MAGAPEPE הוא 42,069.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGAPEPE?
‏‏MAGAPEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGAPEPE?
MAGAPEPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAGAPEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGAPEPE הוא -- USD.
האם MAGAPEPE יעלה השנה?
MAGAPEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGAPEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:01:46 (UTC+8)

MAGA PEPE (MAGAPEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.