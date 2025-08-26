MAGA PEPE (MAGAPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -9.72% שינוי מחיר (7D) -2.98% שינוי מחיר (7D) -2.98%

MAGA PEPE (MAGAPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGAPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGAPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGAPEPE השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -9.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 83.39K$ 83.39K $ 83.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.39K$ 83.39K $ 83.39K אספקת מחזור 42,069.00T 42,069.00T 42,069.00T אספקה כוללת 4.2069e+16 4.2069e+16 4.2069e+16

שווי השוק הנוכחי של MAGA PEPE הוא $ 83.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGAPEPE הוא 42,069.00T, עם היצע כולל של 4.2069e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.39K.