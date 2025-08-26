Mad Meerkat Optimizer (MMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02000211 $ 0.02000211 $ 0.02000211 24 שעות נמוך $ 0.02110166 $ 0.02110166 $ 0.02110166 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02000211$ 0.02000211 $ 0.02000211 גבוה 24 שעות $ 0.02110166$ 0.02110166 $ 0.02110166 שיא כל הזמנים $ 17.41$ 17.41 $ 17.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00964444$ 0.00964444 $ 0.00964444 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) +1.82% שינוי מחיר (7D) +6.64% שינוי מחיר (7D) +6.64%

Mad Meerkat Optimizer (MMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02085958. במהלך 24 השעות האחרונות, MMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02000211 לבין שיא של $ 0.02110166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00964444.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMO השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +1.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mad Meerkat Optimizer (MMO) מידע שוק

שווי שוק $ 100.11K$ 100.11K $ 100.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.55K$ 100.55K $ 100.55K אספקת מחזור 4.80M 4.80M 4.80M אספקה כוללת 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429

שווי השוק הנוכחי של Mad Meerkat Optimizer הוא $ 100.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMO הוא 4.80M, עם היצע כולל של 4820128.939722429. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.55K.