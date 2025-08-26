עוד על MMO

Mad Meerkat Optimizer סֵמֶל

Mad Meerkat Optimizer מחיר (MMO)

לא רשום

1 MMO ל USDמחיר חי:

$0.02085958
$0.02085958$0.02085958
+1.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mad Meerkat Optimizer (MMO) טבלת מחירים חיה
Mad Meerkat Optimizer (MMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02000211
$ 0.02000211$ 0.02000211
24 שעות נמוך
$ 0.02110166
$ 0.02110166$ 0.02110166
גבוה 24 שעות

$ 0.02000211
$ 0.02000211$ 0.02000211

$ 0.02110166
$ 0.02110166$ 0.02110166

$ 17.41
$ 17.41$ 17.41

$ 0.00964444
$ 0.00964444$ 0.00964444

-0.06%

+1.82%

+6.64%

+6.64%

Mad Meerkat Optimizer (MMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02085958. במהלך 24 השעות האחרונות, MMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02000211 לבין שיא של $ 0.02110166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00964444.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMO השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +1.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mad Meerkat Optimizer (MMO) מידע שוק

$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K

--
----

$ 100.55K
$ 100.55K$ 100.55K

4.80M
4.80M 4.80M

4,820,128.939722429
4,820,128.939722429 4,820,128.939722429

שווי השוק הנוכחי של Mad Meerkat Optimizer הוא $ 100.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMO הוא 4.80M, עם היצע כולל של 4820128.939722429. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.55K.

Mad Meerkat Optimizer (MMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mad Meerkat Optimizerל USDהיה $ +0.00037376.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMad Meerkat Optimizer ל USDהיה . $ +0.0022027069.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMad Meerkat Optimizer ל USDהיה $ +0.0200036780.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mad Meerkat Optimizerל USDהיה $ +0.008050028057021105.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00037376+1.82%
30 ימים$ +0.0022027069+10.56%
60 ימים$ +0.0200036780+95.90%
90 ימים$ +0.008050028057021105+62.84%

מה זהMad Meerkat Optimizer (MMO)

MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mad Meerkat Optimizer (MMO) משאב

האתר הרשמי

Mad Meerkat Optimizerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mad Meerkat Optimizer (MMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mad Meerkat Optimizer (MMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mad Meerkat Optimizer.

בדוק את Mad Meerkat Optimizer תחזית המחיר עכשיו‏!

MMO למטבעות מקומיים

Mad Meerkat Optimizer (MMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mad Meerkat Optimizer (MMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mad Meerkat Optimizer (MMO)

כמה שווה Mad Meerkat Optimizer (MMO) היום?
החי MMOהמחיר ב USD הוא 0.02085958 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MMO ל USD?
המחיר הנוכחי של MMO ל USD הוא $ 0.02085958. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mad Meerkat Optimizer?
שווי השוק של MMO הוא $ 100.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MMO?
ההיצע במחזור של MMO הוא 4.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MMO?
‏‏MMO השיג מחיר שיא (ATH) של 17.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MMO?
MMO ‏‏רשם מחירATL של 0.00964444 USD.
מהו נפח המסחר של MMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MMO הוא -- USD.
האם MMO יעלה השנה?
MMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
