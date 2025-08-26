Looped Hype מחיר (LHYPE)
-2.31%
-6.16%
-1.65%
-1.65%
Looped Hype (LHYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $43.03. במהלך 24 השעות האחרונות, LHYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 42.9 לבין שיא של $ 47.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LHYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 50.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.34.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LHYPE השתנה ב -2.31% במהלך השעה האחרונה, -6.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Looped Hype הוא $ 45.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LHYPE הוא 1.05M, עם היצע כולל של 1047241.825661029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.05M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Looped Hypeל USDהיה $ -2.82704403480513.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLooped Hype ל USDהיה . $ -0.9255365730.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLooped Hype ל USDהיה $ +7.1632299180.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Looped Hypeל USDהיה $ +6.435556563154285.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -2.82704403480513
|-6.16%
|30 ימים
|$ -0.9255365730
|-2.15%
|60 ימים
|$ +7.1632299180
|+16.65%
|90 ימים
|$ +6.435556563154285
|+17.59%
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
