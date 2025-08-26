Looped Hype (LHYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 42.9 $ 42.9 $ 42.9 24 שעות נמוך $ 47.41 $ 47.41 $ 47.41 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 42.9$ 42.9 $ 42.9 גבוה 24 שעות $ 47.41$ 47.41 $ 47.41 שיא כל הזמנים $ 50.36$ 50.36 $ 50.36 המחיר הנמוך ביותר $ 9.34$ 9.34 $ 9.34 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.31% שינוי מחיר (1D) -6.16% שינוי מחיר (7D) -1.65% שינוי מחיר (7D) -1.65%

Looped Hype (LHYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $43.03. במהלך 24 השעות האחרונות, LHYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 42.9 לבין שיא של $ 47.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LHYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 50.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.34.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LHYPE השתנה ב -2.31% במהלך השעה האחרונה, -6.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Looped Hype (LHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 45.05M$ 45.05M $ 45.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.05M$ 45.05M $ 45.05M אספקת מחזור 1.05M 1.05M 1.05M אספקה כוללת 1,047,241.825661029 1,047,241.825661029 1,047,241.825661029

שווי השוק הנוכחי של Looped Hype הוא $ 45.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LHYPE הוא 1.05M, עם היצע כולל של 1047241.825661029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.05M.