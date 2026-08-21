LiquiFy Dao מחיר היום

מחיר LiquiFy Dao (LIQUIFY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00430002, עם שינוי של 4.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQUIFY ל USD הוא $ 0.00430002 לכל LIQUIFY.

LiquiFy Dao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,299,962, עם היצע במחזור של 1.00B LIQUIFY. ב‑24 השעות האחרונות, LIQUIFY סחר בין $ 0.00429866 (נמוך) ל $ 0.00450068 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00453624, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00429866.

ביצועים לטווח קצר, LIQUIFY נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -4.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.35K.

LiquiFy Dao (LIQUIFY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M נפח (24 שעות) $ 39.35K$ 39.35K $ 39.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LiquiFy Dao הוא $ 4.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.35K. ההיצע במחזור של LIQUIFY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30M.