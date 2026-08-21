Limocoin Swap מחיר היום

מחיר Limocoin Swap (LMCSWAP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LMCSWAP ל USD הוא $ 0 לכל LMCSWAP.

Limocoin Swap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 515,121, עם היצע במחזור של 1.18B LMCSWAP. ב‑24 השעות האחרונות, LMCSWAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LMCSWAP נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +1.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 676.65.

Limocoin Swap (LMCSWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 515.12K$ 515.12K $ 515.12K נפח (24 שעות) $ 676.65$ 676.65 $ 676.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 723.27K$ 723.27K $ 723.27K אספקת מחזור 1.18B 1.18B 1.18B אספקה כוללת 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623

שווי השוק הנוכחי של Limocoin Swap הוא $ 515.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 676.65. ההיצע במחזור של LMCSWAP הוא 1.18B, עם היצע כולל של 1642506984.2623. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 723.27K.