Lido EarnUSD מחיר היום

מחיר Lido EarnUSD (EARNUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.029, עם שינוי של 0.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EARNUSD ל USD הוא $ 1.029 לכל EARNUSD.

Lido EarnUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,706,148, עם היצע במחזור של 28.87M EARNUSD. ב‑24 השעות האחרונות, EARNUSD סחר בין $ 1.021 (נמוך) ל $ 1.035 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.65, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.981191.

ביצועים לטווח קצר, EARNUSD נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +0.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Lido EarnUSD (EARNUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M אספקת מחזור 28.87M 28.87M 28.87M אספקה כוללת 28,870,286.56428906 28,870,286.56428906 28,870,286.56428906

שווי השוק הנוכחי של Lido EarnUSD הוא $ 29.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של EARNUSD הוא 28.87M, עם היצע כולל של 28870286.56428906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.71M.