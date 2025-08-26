Kylacoin (KCN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 9.1
גבוה 24 שעות $ 35.0
שיא כל הזמנים $ 584.81
המחיר הנמוך ביותר $ 5.56
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00%
שינוי מחיר (1D) -24.26%
שינוי מחיר (7D) +244.26%

Kylacoin (KCN) המחיר בזמן אמת של הוא $26.5. במהלך 24 השעות האחרונות, KCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.1 לבין שיא של $ 35.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 584.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 5.56.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KCN השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -24.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+244.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kylacoin (KCN) מידע שוק

שווי שוק $ 198.21K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 556.55K
אספקת מחזור 7.48K
אספקה כוללת 21,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kylacoin הוא $ 198.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KCN הוא 7.48K, עם היצע כולל של 21000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 556.55K.