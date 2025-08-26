KumaDex Token (DKUMA) מידע על מחיר (USD)

שיא כל הזמנים $ 0,00452426$ 0,00452426 $ 0,00452426 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,67 שינוי מחיר (1D) -%8,79 שינוי מחיר (7D) +%2,22 שינוי מחיר (7D) +%2,22

KumaDex Token (DKUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DKUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DKUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,00452426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DKUMA השתנה ב +%0,67 במהלך השעה האחרונה, -%8,79 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%2,22 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KumaDex Token (DKUMA) מידע שוק

שווי שוק $ 48,81K$ 48,81K $ 48,81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77,08K$ 77,08K $ 77,08K אספקת מחזור 727,94M 727,94M 727,94M אספקה כוללת 1.149.478.634,9891126 1.149.478.634,9891126 1.149.478.634,9891126

שווי השוק הנוכחי של KumaDex Token הוא $ 48,81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DKUMA הוא 727,94M, עם היצע כולל של 1149478634.9891126. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77,08K.