KumaDex Token סֵמֶל

KumaDex Token מחיר (DKUMA)

לא רשום

1 DKUMA ל USDמחיר חי:

--
----
-%8,701D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
KumaDex Token (DKUMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:58:48 (UTC+8)

KumaDex Token (DKUMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00452426
$ 0,00452426$ 0,00452426

$ 0
$ 0$ 0

+%0,67

-%8,79

+%2,22

+%2,22

KumaDex Token (DKUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DKUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DKUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,00452426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DKUMA השתנה ב +%0,67 במהלך השעה האחרונה, -%8,79 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%2,22 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KumaDex Token (DKUMA) מידע שוק

$ 48,81K
$ 48,81K$ 48,81K

--
----

$ 77,08K
$ 77,08K$ 77,08K

727,94M
727,94M 727,94M

1.149.478.634,9891126
1.149.478.634,9891126 1.149.478.634,9891126

שווי השוק הנוכחי של KumaDex Token הוא $ 48,81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DKUMA הוא 727,94M, עם היצע כולל של 1149478634.9891126. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77,08K.

KumaDex Token (DKUMA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KumaDex Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKumaDex Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKumaDex Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KumaDex Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-%8,79
30 ימים$ 0-%20,23
60 ימים$ 0-%23,50
90 ימים$ 0--

מה זהKumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

KumaDex Token (DKUMA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

KumaDex Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KumaDex Token (DKUMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KumaDex Token (DKUMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KumaDex Token.

בדוק את KumaDex Token תחזית המחיר עכשיו‏!

DKUMA למטבעות מקומיים

KumaDex Token (DKUMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KumaDex Token (DKUMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DKUMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KumaDex Token (DKUMA)

כמה שווה KumaDex Token (DKUMA) היום?
החי DKUMAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DKUMA ל USD?
המחיר הנוכחי של DKUMA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KumaDex Token?
שווי השוק של DKUMA הוא $ 48,81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DKUMA?
ההיצע במחזור של DKUMA הוא 727,94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DKUMA?
‏‏DKUMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0,00452426 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DKUMA?
DKUMA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DKUMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DKUMA הוא -- USD.
האם DKUMA יעלה השנה?
DKUMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DKUMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:58:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.