Kori מחיר היום

מחיר Kori (KORI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00159949, עם שינוי של 8.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KORI ל USD הוא $ 0.00159949 לכל KORI.

Kori כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,597,270, עם היצע במחזור של 999.86M KORI. ב‑24 השעות האחרונות, KORI סחר בין $ 0.00132753 (נמוך) ל $ 0.00161862 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.057977, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KORI נע ב +2.24% בשעה האחרונה ו +11.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.72K.

Kori (KORI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) $ 55.72K$ 55.72K $ 55.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,863,457.873488 999,863,457.873488 999,863,457.873488

שווי השוק הנוכחי של Kori הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.72K. ההיצע במחזור של KORI הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999863457.873488. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.