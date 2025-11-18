KING MYCO מחיר היום

מחיר KING MYCO ($MYCO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008605, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $MYCO ל USD הוא $ 0.00008605 לכל $MYCO.

KING MYCO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,532, עם היצע במחזור של 924.16M $MYCO. ב‑24 השעות האחרונות, $MYCO סחר בין $ 0.00008296 (נמוך) ל $ 0.00008979 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00014834, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006479.

ביצועים לטווח קצר, $MYCO נע ב -1.19% בשעה האחרונה ו -18.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KING MYCO ($MYCO) מידע שוק

שווי שוק $ 79.53K$ 79.53K $ 79.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.53K$ 79.53K $ 79.53K אספקת מחזור 924.16M 924.16M 924.16M אספקה כוללת 924,160,000.0 924,160,000.0 924,160,000.0

שווי השוק הנוכחי של KING MYCO הוא $ 79.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MYCO הוא 924.16M, עם היצע כולל של 924160000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.53K.