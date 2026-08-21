KindSoul מחיר היום

מחיר KindSoul (KNS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KNS ל USD הוא $ 0 לכל KNS.

KindSoul כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 699,075, עם היצע במחזור של 959.38M KNS. ב‑24 השעות האחרונות, KNS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00251369, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KNS נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +9.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 521.94.

KindSoul (KNS) מידע שוק

שווי שוק $ 699.08K$ 699.08K $ 699.08K נפח (24 שעות) $ 521.94$ 521.94 $ 521.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 724.97K$ 724.97K $ 724.97K אספקת מחזור 959.38M 959.38M 959.38M אספקה כוללת 994,917,524.812192 994,917,524.812192 994,917,524.812192

שווי השוק הנוכחי של KindSoul הוא $ 699.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 521.94. ההיצע במחזור של KNS הוא 959.38M, עם היצע כולל של 994917524.812192. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 724.97K.