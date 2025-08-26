Kawz (KAWZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.39 $ 5.39 $ 5.39 24 שעות נמוך $ 5.84 $ 5.84 $ 5.84 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.39$ 5.39 $ 5.39 גבוה 24 שעות $ 5.84$ 5.84 $ 5.84 שיא כל הזמנים $ 20.47$ 20.47 $ 20.47 המחיר הנמוך ביותר $ 5.27$ 5.27 $ 5.27 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -0.55% שינוי מחיר (7D) -12.85% שינוי מחיר (7D) -12.85%

Kawz (KAWZ) המחיר בזמן אמת של הוא $5.61. במהלך 24 השעות האחרונות, KAWZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.39 לבין שיא של $ 5.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAWZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 5.27.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAWZ השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kawz (KAWZ) מידע שוק

שווי שוק $ 529.40K$ 529.40K $ 529.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 529.40K$ 529.40K $ 529.40K אספקת מחזור 94.32K 94.32K 94.32K אספקה כוללת 94,323.825758 94,323.825758 94,323.825758

שווי השוק הנוכחי של Kawz הוא $ 529.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAWZ הוא 94.32K, עם היצע כולל של 94323.825758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 529.40K.