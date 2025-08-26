Jesus Coin (JESUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -7.72% שינוי מחיר (7D) -5.24% שינוי מחיר (7D) -5.24%

Jesus Coin (JESUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JESUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JESUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JESUS השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jesus Coin (JESUS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.96M$ 28.96M $ 28.96M אספקת מחזור 156.53T 156.53T 156.53T אספקה כוללת 777,777,777,777,777.0 777,777,777,777,777.0 777,777,777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של Jesus Coin הוא $ 5.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JESUS הוא 156.53T, עם היצע כולל של 777777777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.96M.