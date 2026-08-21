Jazzer Guys מחיר היום

מחיר Jazzer Guys (JAZZER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAZZER ל USD הוא $ 0 לכל JAZZER.

Jazzer Guys כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,622, עם היצע במחזור של 1.00B JAZZER. ב‑24 השעות האחרונות, JAZZER סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JAZZER נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jazzer Guys (JAZZER) מידע שוק

שווי שוק $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jazzer Guys הוא $ 20.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAZZER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.62K.