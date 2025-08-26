Homo Memetus (HOMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00141237 $ 0.00141237 $ 0.00141237 24 שעות נמוך $ 0.00197259 $ 0.00197259 $ 0.00197259 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00141237$ 0.00141237 $ 0.00141237 גבוה 24 שעות $ 0.00197259$ 0.00197259 $ 0.00197259 שיא כל הזמנים $ 0.00247673$ 0.00247673 $ 0.00247673 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.01% שינוי מחיר (1D) -18.88% שינוי מחיר (7D) +8.77% שינוי מחיר (7D) +8.77%

Homo Memetus (HOMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00150164. במהלך 24 השעות האחרונות, HOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00141237 לבין שיא של $ 0.00197259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00247673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOMO השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, -18.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Homo Memetus (HOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M אספקת מחזור 982.37M 982.37M 982.37M אספקה כוללת 999,963,967.772345 999,963,967.772345 999,963,967.772345

שווי השוק הנוכחי של Homo Memetus הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOMO הוא 982.37M, עם היצע כולל של 999963967.772345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.51M.