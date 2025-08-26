עוד על HOMO

Homo Memetus סֵמֶל

Homo Memetus מחיר (HOMO)

1 HOMO ל USDמחיר חי:

$0.00150164
$0.00150164$0.00150164
-18.80%1D
USD
Homo Memetus (HOMO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:01 (UTC+8)

Homo Memetus (HOMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00141237
$ 0.00141237
24 שעות נמוך
$ 0.00197259
$ 0.00197259
גבוה 24 שעות

$ 0.00141237
$ 0.00141237

$ 0.00197259
$ 0.00197259

$ 0.00247673
$ 0.00247673

$ 0
$ 0

+1.01%

-18.88%

+8.77%

+8.77%

Homo Memetus (HOMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00150164. במהלך 24 השעות האחרונות, HOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00141237 לבין שיא של $ 0.00197259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00247673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOMO השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, -18.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Homo Memetus (HOMO) מידע שוק

$ 1.48M
$ 1.48M

--
--

$ 1.51M
$ 1.51M

982.37M
982.37M

999,963,967.772345
999,963,967.772345

שווי השוק הנוכחי של Homo Memetus הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOMO הוא 982.37M, עם היצע כולל של 999963967.772345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.51M.

Homo Memetus (HOMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Homo Memetusל USDהיה $ -0.000349633958576419.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHomo Memetus ל USDהיה . $ +0.0010683682.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHomo Memetus ל USDהיה $ +0.0032433561.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Homo Memetusל USDהיה $ +0.0005261464758745671.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000349633958576419-18.88%
30 ימים$ +0.0010683682+71.15%
60 ימים$ +0.0032433561+215.99%
90 ימים$ +0.0005261464758745671+53.94%

מה זהHomo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

Homo Memetus (HOMO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Homo Memetusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Homo Memetus (HOMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Homo Memetus (HOMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Homo Memetus.

בדוק את Homo Memetus תחזית המחיר עכשיו‏!

HOMO למטבעות מקומיים

Homo Memetus (HOMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Homo Memetus (HOMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Homo Memetus (HOMO)

כמה שווה Homo Memetus (HOMO) היום?
החי HOMOהמחיר ב USD הוא 0.00150164 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOMO ל USD?
המחיר הנוכחי של HOMO ל USD הוא $ 0.00150164. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Homo Memetus?
שווי השוק של HOMO הוא $ 1.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOMO?
ההיצע במחזור של HOMO הוא 982.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOMO?
‏‏HOMO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00247673 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOMO?
HOMO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOMO הוא -- USD.
האם HOMO יעלה השנה?
HOMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Homo Memetus (HOMO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

