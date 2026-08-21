Helius Staked SOL מחיר היום

מחיר Helius Staked SOL (HSOL) בזמן אמת היום הוא $ 107.46, עם שינוי של 3.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HSOL ל USD הוא $ 107.46 לכל HSOL.

Helius Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,978,737, עם היצע במחזור של 781.48K HSOL. ב‑24 השעות האחרונות, HSOL סחר בין $ 101.75 (נמוך) ל $ 110.03 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7,454.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 67.07.

ביצועים לטווח קצר, HSOL נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +20.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.25K.

Helius Staked SOL (HSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 83.98M$ 83.98M $ 83.98M נפח (24 שעות) $ 54.25K$ 54.25K $ 54.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.98M$ 83.98M $ 83.98M אספקת מחזור 781.48K 781.48K 781.48K אספקה כוללת 781,476.297734037 781,476.297734037 781,476.297734037

שווי השוק הנוכחי של Helius Staked SOL הוא $ 83.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.25K. ההיצע במחזור של HSOL הוא 781.48K, עם היצע כולל של 781476.297734037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.98M.