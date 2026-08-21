Hastra AUTO מחיר היום

מחיר Hastra AUTO (AUTO) בזמן אמת היום הוא $ 1.012, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUTO ל USD הוא $ 1.012 לכל AUTO.

Hastra AUTO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,939,617, עם היצע במחזור של 4.88M AUTO. ב‑24 השעות האחרונות, AUTO סחר בין $ 1.011 (נמוך) ל $ 1.012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.006.

ביצועים לטווח קצר, AUTO נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 162.90K.

Hastra AUTO (AUTO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M נפח (24 שעות) $ 162.90K$ 162.90K $ 162.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M אספקת מחזור 4.88M 4.88M 4.88M אספקה כוללת 4,880,861.244523 4,880,861.244523 4,880,861.244523

שווי השוק הנוכחי של Hastra AUTO הוא $ 4.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 162.90K. ההיצע במחזור של AUTO הוא 4.88M, עם היצע כולל של 4880861.244523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.