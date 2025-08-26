עוד על GKAPPA

Golden Kappa (GKAPPA) טבלת מחירים חיה
Golden Kappa (GKAPPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-8.90%

+2.15%

+2.15%

Golden Kappa (GKAPPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GKAPPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GKAPPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GKAPPA השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Kappa (GKAPPA) מידע שוק

$ 75.75K
$ 75.75K$ 75.75K

--
----

$ 75.75K
$ 75.75K$ 75.75K

777.69B
777.69B 777.69B

777,693,316,969.5624
777,693,316,969.5624 777,693,316,969.5624

שווי השוק הנוכחי של Golden Kappa הוא $ 75.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GKAPPA הוא 777.69B, עם היצע כולל של 777693316969.5624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.75K.

Golden Kappa (GKAPPA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Golden Kappaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Kappa ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGolden Kappa ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Golden Kappaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.90%
30 ימים$ 0+0.23%
60 ימים$ 0-51.93%
90 ימים$ 0--

מה זהGolden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Golden Kappa (GKAPPA) משאב

האתר הרשמי

Golden Kappaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Golden Kappa (GKAPPA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Golden Kappa (GKAPPA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Golden Kappa.

בדוק את Golden Kappa תחזית המחיר עכשיו‏!

GKAPPA למטבעות מקומיים

Golden Kappa (GKAPPA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Golden Kappa (GKAPPA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GKAPPA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Golden Kappa (GKAPPA)

כמה שווה Golden Kappa (GKAPPA) היום?
החי GKAPPAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GKAPPA ל USD?
המחיר הנוכחי של GKAPPA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Golden Kappa?
שווי השוק של GKAPPA הוא $ 75.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GKAPPA?
ההיצע במחזור של GKAPPA הוא 777.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GKAPPA?
‏‏GKAPPA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GKAPPA?
GKAPPA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GKAPPA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GKAPPA הוא -- USD.
האם GKAPPA יעלה השנה?
GKAPPA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GKAPPA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
