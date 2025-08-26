Golden Kappa (GKAPPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -8.90% שינוי מחיר (7D) +2.15% שינוי מחיר (7D) +2.15%

Golden Kappa (GKAPPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GKAPPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GKAPPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GKAPPA השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golden Kappa (GKAPPA) מידע שוק

שווי שוק $ 75.75K$ 75.75K $ 75.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.75K$ 75.75K $ 75.75K אספקת מחזור 777.69B 777.69B 777.69B אספקה כוללת 777,693,316,969.5624 777,693,316,969.5624 777,693,316,969.5624

שווי השוק הנוכחי של Golden Kappa הוא $ 75.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GKAPPA הוא 777.69B, עם היצע כולל של 777693316969.5624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.75K.