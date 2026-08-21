GMFAM מחיר היום

מחיר GMFAM (GMFAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMFAM ל USD הוא $ 0 לכל GMFAM.

GMFAM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 105,908, עם היצע במחזור של 100.00T GMFAM. ב‑24 השעות האחרונות, GMFAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GMFAM נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +26.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GMFAM (GMFAM) מידע שוק

שווי שוק $ 105.91K$ 105.91K $ 105.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.91K$ 105.91K $ 105.91K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GMFAM הוא $ 105.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMFAM הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.91K.