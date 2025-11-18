Gifts Strategy מחיר היום

מחיר Gifts Strategy (GIFTSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00231668, עם שינוי של 9.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIFTSTR ל USD הוא $ 0.00231668 לכל GIFTSTR.

Gifts Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 215,587, עם היצע במחזור של 92.96M GIFTSTR. ב‑24 השעות האחרונות, GIFTSTR סחר בין $ 0.00229904 (נמוך) ל $ 0.00269254 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00692033, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIFTSTR נע ב -5.55% בשעה האחרונה ו -21.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gifts Strategy (GIFTSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 215.59K$ 215.59K $ 215.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 224.05K$ 224.05K $ 224.05K אספקת מחזור 92.96M 92.96M 92.96M אספקה כוללת 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

שווי השוק הנוכחי של Gifts Strategy הוא $ 215.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIFTSTR הוא 92.96M, עם היצע כולל של 96613869.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.05K.