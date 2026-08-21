Gas Town מחיר היום

מחיר Gas Town (GAS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAS ל USD הוא $ 0 לכל GAS.

Gas Town כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,167, עם היצע במחזור של 999.61M GAS. ב‑24 השעות האחרונות, GAS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04420707, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GAS נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +5.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gas Town (GAS) מידע שוק

שווי שוק $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,610,746.6579424 999,610,746.6579424 999,610,746.6579424

שווי השוק הנוכחי של Gas Town הוא $ 36.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAS הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999610746.6579424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.17K.