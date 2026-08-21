Gaia Everworld מחיר היום

מחיר Gaia Everworld (GAIA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAIA ל USD הוא $ 0 לכל GAIA.

Gaia Everworld כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,771, עם היצע במחזור של 422.47M GAIA. ב‑24 השעות האחרונות, GAIA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GAIA נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gaia Everworld (GAIA) מידע שוק

שווי שוק $ 41.77K$ 41.77K $ 41.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.44K$ 49.44K $ 49.44K אספקת מחזור 422.47M 422.47M 422.47M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gaia Everworld הוא $ 41.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAIA הוא 422.47M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.44K.