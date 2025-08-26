Fullsend Community Coin (FULLSEND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00248719 $ 0.00248719 $ 0.00248719 24 שעות נמוך $ 0.00296889 $ 0.00296889 $ 0.00296889 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00248719$ 0.00248719 $ 0.00248719 גבוה 24 שעות $ 0.00296889$ 0.00296889 $ 0.00296889 שיא כל הזמנים $ 0.086758$ 0.086758 $ 0.086758 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00101053$ 0.00101053 $ 0.00101053 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -12.83% שינוי מחיר (7D) -13.63% שינוי מחיר (7D) -13.63%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00250581. במהלך 24 השעות האחרונות, FULLSEND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00248719 לבין שיא של $ 0.00296889, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FULLSENDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.086758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101053.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FULLSEND השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -12.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M אספקת מחזור 399.46M 399.46M 399.46M אספקה כוללת 999,463,131.320877 999,463,131.320877 999,463,131.320877

שווי השוק הנוכחי של Fullsend Community Coin הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FULLSEND הוא 399.46M, עם היצע כולל של 999463131.320877. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.