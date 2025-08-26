עוד על FULLSEND

Fullsend Community Coin סֵמֶל

Fullsend Community Coin מחיר (FULLSEND)

לא רשום

1 FULLSEND ל USDמחיר חי:

$0.00250576
$0.00250576
-12.80%1D
USD
Fullsend Community Coin (FULLSEND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:40:52 (UTC+8)

Fullsend Community Coin (FULLSEND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00248719
24 שעות נמוך
$ 0.00296889
גבוה 24 שעות

$ 0.00248719
$ 0.00296889
$ 0.086758
$ 0.00101053
-0.11%

-12.83%

-13.63%

-13.63%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00250581. במהלך 24 השעות האחרונות, FULLSEND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00248719 לבין שיא של $ 0.00296889, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FULLSENDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.086758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101053.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FULLSEND השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -12.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) מידע שוק

$ 1.00M
--
$ 2.50M
399.46M
999,463,131.320877
שווי השוק הנוכחי של Fullsend Community Coin הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FULLSEND הוא 399.46M, עם היצע כולל של 999463131.320877. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fullsend Community Coinל USDהיה $ -0.000369126572227288.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFullsend Community Coin ל USDהיה . $ +0.0001082880.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFullsend Community Coin ל USDהיה $ +0.0012170716.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fullsend Community Coinל USDהיה $ +0.000541561877298067.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000369126572227288-12.83%
30 ימים$ +0.0001082880+4.32%
60 ימים$ +0.0012170716+48.57%
90 ימים$ +0.000541561877298067+27.57%

מה זהFullsend Community Coin (FULLSEND)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fullsend Community Coin (FULLSEND) משאב

האתר הרשמי

Fullsend Community Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fullsend Community Coin (FULLSEND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fullsend Community Coin (FULLSEND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fullsend Community Coin.

בדוק את Fullsend Community Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

FULLSEND למטבעות מקומיים

Fullsend Community Coin (FULLSEND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fullsend Community Coin (FULLSEND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FULLSEND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fullsend Community Coin (FULLSEND)

כמה שווה Fullsend Community Coin (FULLSEND) היום?
החי FULLSENDהמחיר ב USD הוא 0.00250581 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FULLSEND ל USD?
המחיר הנוכחי של FULLSEND ל USD הוא $ 0.00250581. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fullsend Community Coin?
שווי השוק של FULLSEND הוא $ 1.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FULLSEND?
ההיצע במחזור של FULLSEND הוא 399.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FULLSEND?
‏‏FULLSEND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.086758 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FULLSEND?
FULLSEND ‏‏רשם מחירATL של 0.00101053 USD.
מהו נפח המסחר של FULLSEND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FULLSEND הוא -- USD.
האם FULLSEND יעלה השנה?
FULLSEND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FULLSEND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:40:52 (UTC+8)

