Flying Avocado Cat מחיר היום

מחיר Flying Avocado Cat (FAC) בזמן אמת היום הוא $ 0.02812834, עם שינוי של 9.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAC ל USD הוא $ 0.02812834 לכל FAC.

Flying Avocado Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 257,739, עם היצע במחזור של 9.16M FAC. ב‑24 השעות האחרונות, FAC סחר בין $ 0.02575217 (נמוך) ל $ 0.02804382 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01075358.

ביצועים לטווח קצר, FAC נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו +36.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.49K.

Flying Avocado Cat (FAC) מידע שוק

שווי שוק $ 257.74K$ 257.74K $ 257.74K נפח (24 שעות) $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.74K$ 257.74K $ 257.74K אספקת מחזור 9.16M 9.16M 9.16M אספקה כוללת 9,163,090.0 9,163,090.0 9,163,090.0

שווי השוק הנוכחי של Flying Avocado Cat הוא $ 257.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.49K. ההיצע במחזור של FAC הוא 9.16M, עם היצע כולל של 9163090.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.74K.