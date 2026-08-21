Floki Cash מחיר היום

מחיר Floki Cash (FLOKICASH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLOKICASH ל USD הוא $ 0 לכל FLOKICASH.

Floki Cash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,903.22, עם היצע במחזור של 5.00T FLOKICASH. ב‑24 השעות האחרונות, FLOKICASH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLOKICASH נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו +8.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Floki Cash (FLOKICASH) מידע שוק

שווי שוק $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K אספקת מחזור 5.00T 5.00T 5.00T אספקה כוללת 5,000,000,000,000.0 5,000,000,000,000.0 5,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Floki Cash הוא $ 14.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOKICASH הוא 5.00T, עם היצע כולל של 5000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.90K.