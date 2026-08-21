Enosys Loans CDP מחיר היום

מחיר Enosys Loans CDP (CDP) בזמן אמת היום הוא $ 0.99505, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDP ל USD הוא $ 0.99505 לכל CDP.

Enosys Loans CDP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,474,527, עם היצע במחזור של 3.49M CDP. ב‑24 השעות האחרונות, CDP סחר בין $ 0.976578 (נמוך) ל $ 1.014 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.953705.

ביצועים לטווח קצר, CDP נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 733.75K.

Enosys Loans CDP (CDP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M נפח (24 שעות) $ 733.75K$ 733.75K $ 733.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M אספקת מחזור 3.49M 3.49M 3.49M אספקה כוללת 3,485,733.966806218 3,485,733.966806218 3,485,733.966806218

שווי השוק הנוכחי של Enosys Loans CDP הוא $ 3.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 733.75K. ההיצע במחזור של CDP הוא 3.49M, עם היצע כולל של 3485733.966806218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.47M.