Dejitaru Hoshi (HOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00551356$ 0.00551356 $ 0.00551356 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.24% שינוי מחיר (7D) +7.01% שינוי מחיר (7D) +7.01%

Dejitaru Hoshi (HOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00551356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOSHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 67.29K$ 67.29K $ 67.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.29K$ 67.29K $ 67.29K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dejitaru Hoshi הוא $ 67.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOSHI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.29K.