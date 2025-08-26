עוד על HOSHI

Dejitaru Hoshi סֵמֶל

Dejitaru Hoshi מחיר (HOSHI)

לא רשום

1 HOSHI ל USDמחיר חי:

--
----
-1.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Dejitaru Hoshi (HOSHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:13:31 (UTC+8)

Dejitaru Hoshi (HOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00551356
$ 0.00551356$ 0.00551356

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.24%

+7.01%

+7.01%

Dejitaru Hoshi (HOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00551356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOSHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) מידע שוק

$ 67.29K
$ 67.29K$ 67.29K

--
----

$ 67.29K
$ 67.29K$ 67.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dejitaru Hoshi הוא $ 67.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOSHI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.29K.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dejitaru Hoshiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDejitaru Hoshi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDejitaru Hoshi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dejitaru Hoshiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.24%
30 ימים$ 0+18.24%
60 ימים$ 0+77.40%
90 ימים$ 0--

מה זהDejitaru Hoshi (HOSHI)

Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dejitaru Hoshi (HOSHI) משאב

האתר הרשמי

Dejitaru Hoshiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dejitaru Hoshi (HOSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dejitaru Hoshi (HOSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dejitaru Hoshi.

בדוק את Dejitaru Hoshi תחזית המחיר עכשיו‏!

HOSHI למטבעות מקומיים

Dejitaru Hoshi (HOSHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dejitaru Hoshi (HOSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dejitaru Hoshi (HOSHI)

כמה שווה Dejitaru Hoshi (HOSHI) היום?
החי HOSHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOSHI ל USD?
המחיר הנוכחי של HOSHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dejitaru Hoshi?
שווי השוק של HOSHI הוא $ 67.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOSHI?
ההיצע במחזור של HOSHI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOSHI?
‏‏HOSHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00551356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOSHI?
HOSHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOSHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOSHI הוא -- USD.
האם HOSHI יעלה השנה?
HOSHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOSHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
