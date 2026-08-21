CyberWishing מחיר היום

מחיר CyberWishing (CYBERWISH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYBERWISH ל USD הוא $ 0 לכל CYBERWISH.

CyberWishing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,694, עם היצע במחזור של 1.00B CYBERWISH. ב‑24 השעות האחרונות, CYBERWISH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00382342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CYBERWISH נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו +8.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CyberWishing (CYBERWISH) מידע שוק

שווי שוק $ 24.69K$ 24.69K $ 24.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.69K$ 24.69K $ 24.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CyberWishing הוא $ 24.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYBERWISH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.69K.