Crown by Third Time Games מחיר היום

מחיר Crown by Third Time Games (CROWN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00352388, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CROWN ל USD הוא $ 0.00352388 לכל CROWN.

Crown by Third Time Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 880,964, עם היצע במחזור של 250.00M CROWN. ב‑24 השעות האחרונות, CROWN סחר בין $ 0.00333166 (נמוך) ל $ 0.00366506 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00227347.

ביצועים לטווח קצר, CROWN נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -11.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.51K.

Crown by Third Time Games (CROWN) מידע שוק

שווי שוק $ 880.96K$ 880.96K $ 880.96K נפח (24 שעות) $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 880.96K$ 880.96K $ 880.96K אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crown by Third Time Games הוא $ 880.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51K. ההיצע במחזור של CROWN הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 880.96K.