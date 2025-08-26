עוד על CROW

cr0w by Virtuals סֵמֶל

cr0w by Virtuals מחיר (CROW)

1 CROW ל USDמחיר חי:

-45.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
cr0w by Virtuals (CROW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:44:01 (UTC+8)

cr0w by Virtuals (CROW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.86%

-45.60%

+97.44%

+97.44%

cr0w by Virtuals (CROW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02626172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROW השתנה ב +2.86% במהלך השעה האחרונה, -45.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+97.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cr0w by Virtuals (CROW) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של cr0w by Virtuals הוא $ 125.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROW הוא 967.47M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.78K.

cr0w by Virtuals (CROW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של cr0w by Virtualsל USDהיה $ -0.000108813733515425.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcr0w by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcr0w by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cr0w by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000108813733515425-45.60%
30 ימים$ 0+121.13%
60 ימים$ 0-79.90%
90 ימים$ 0--

מה זהcr0w by Virtuals (CROW)

cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

cr0w by Virtuals (CROW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

cr0w by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cr0w by Virtuals (CROW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cr0w by Virtuals (CROW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cr0w by Virtuals.

בדוק את cr0w by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CROW למטבעות מקומיים

cr0w by Virtuals (CROW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cr0w by Virtuals (CROW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CROW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על cr0w by Virtuals (CROW)

כמה שווה cr0w by Virtuals (CROW) היום?
החי CROWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CROW ל USD?
המחיר הנוכחי של CROW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cr0w by Virtuals?
שווי השוק של CROW הוא $ 125.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CROW?
ההיצע במחזור של CROW הוא 967.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CROW?
‏‏CROW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02626172 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CROW?
CROW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CROW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CROW הוא -- USD.
האם CROW יעלה השנה?
CROW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CROW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:44:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.