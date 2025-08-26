cr0w by Virtuals (CROW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02626172$ 0.02626172 $ 0.02626172 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.86% שינוי מחיר (1D) -45.60% שינוי מחיר (7D) +97.44% שינוי מחיר (7D) +97.44%

cr0w by Virtuals (CROW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02626172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROW השתנה ב +2.86% במהלך השעה האחרונה, -45.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+97.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cr0w by Virtuals (CROW) מידע שוק

שווי שוק $ 125.56K$ 125.56K $ 125.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.78K$ 129.78K $ 129.78K אספקת מחזור 967.47M 967.47M 967.47M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של cr0w by Virtuals הוא $ 125.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROW הוא 967.47M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.78K.