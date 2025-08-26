Corgi Inu (CORGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00916099$ 0.00916099 $ 0.00916099 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -3.18% שינוי מחיר (7D) +1.51% שינוי מחיר (7D) +1.51%

Corgi Inu (CORGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00916099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGI השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Corgi Inu (CORGI) מידע שוק

שווי שוק $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K אספקת מחזור 850.00M 850.00M 850.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Corgi Inu הוא $ 11.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGI הוא 850.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.73K.