Corgi Inu סֵמֶל

Corgi Inu מחיר (CORGI)

לא רשום

1 CORGI ל USDמחיר חי:

--
----
-3.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Corgi Inu (CORGI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:08:55 (UTC+8)

Corgi Inu (CORGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00916099
$ 0.00916099$ 0.00916099

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-3.18%

+1.51%

+1.51%

Corgi Inu (CORGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00916099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGI השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Corgi Inu (CORGI) מידע שוק

$ 11.67K
$ 11.67K$ 11.67K

--
----

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Corgi Inu הוא $ 11.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGI הוא 850.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.73K.

Corgi Inu (CORGI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Corgi Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorgi Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorgi Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Corgi Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.18%
30 ימים$ 0-57.45%
60 ימים$ 0-42.76%
90 ימים$ 0--

מה זהCorgi Inu (CORGI)

Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey!

Corgi Inu (CORGI) משאב

Corgi Inu (CORGI) משאב

האתר הרשמי

Corgi Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Corgi Inu (CORGI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Corgi Inu (CORGI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Corgi Inu.

בדוק את Corgi Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

CORGI למטבעות מקומיים

Corgi Inu (CORGI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Corgi Inu (CORGI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORGI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Corgi Inu (CORGI)

כמה שווה Corgi Inu (CORGI) היום?
החי CORGIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CORGI ל USD?
המחיר הנוכחי של CORGI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Corgi Inu?
שווי השוק של CORGI הוא $ 11.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CORGI?
ההיצע במחזור של CORGI הוא 850.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORGI?
‏‏CORGI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00916099 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORGI?
CORGI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CORGI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORGI הוא -- USD.
האם CORGI יעלה השנה?
CORGI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORGI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Corgi Inu (CORGI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.