Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.206449 גבוה 24 שעות $ 0.235916 שיא כל הזמנים $ 0.287223 המחיר הנמוך ביותר $ 0.098605 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.92% שינוי מחיר (1D) -10.48% שינוי מחיר (7D) -6.84%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.206829. במהלך 24 השעות האחרונות, CBDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.206449 לבין שיא של $ 0.235916, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBDOGE השתנה ב -1.92% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.43M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.43M אספקת מחזור 16.55M אספקה כוללת 16,550,384.04996443

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped DOGE הוא $ 3.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBDOGE הוא 16.55M, עם היצע כולל של 16550384.04996443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.43M.