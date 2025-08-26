עוד על CBDOGE

Coinbase Wrapped DOGE מחיר (CBDOGE)

1 CBDOGE ל USDמחיר חי:

$0.207205
$0.207205
-10.30%1D
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:15:39 (UTC+8)

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.206449
$ 0.206449
24 שעות נמוך
$ 0.235916
$ 0.235916
גבוה 24 שעות

$ 0.206449
$ 0.206449

$ 0.235916
$ 0.235916

$ 0.287223
$ 0.287223

$ 0.098605
$ 0.098605

-1.92%

-10.48%

-6.84%

-6.84%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.206829. במהלך 24 השעות האחרונות, CBDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.206449 לבין שיא של $ 0.235916, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBDOGE השתנה ב -1.92% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) מידע שוק

$ 3.43M
$ 3.43M

--
--

$ 3.43M
$ 3.43M

16.55M
16.55M

16,550,384.04996443
16,550,384.04996443

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped DOGE הוא $ 3.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBDOGE הוא 16.55M, עם היצע כולל של 16550384.04996443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.43M.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinbase Wrapped DOGEל USDהיה $ -0.0242328742535369.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinbase Wrapped DOGE ל USDהיה . $ -0.0287710721.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinbase Wrapped DOGE ל USDהיה $ +0.0553790645.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinbase Wrapped DOGEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0242328742535369-10.48%
30 ימים$ -0.0287710721-13.91%
60 ימים$ +0.0553790645+26.78%
90 ימים$ 0--

מה זהCoinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Coinbase Wrapped DOGEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinbase Wrapped DOGE.

בדוק את Coinbase Wrapped DOGE תחזית המחיר עכשיו‏!

CBDOGE למטבעות מקומיים

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBDOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

כמה שווה Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) היום?
החי CBDOGEהמחיר ב USD הוא 0.206829 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CBDOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של CBDOGE ל USD הוא $ 0.206829. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinbase Wrapped DOGE?
שווי השוק של CBDOGE הוא $ 3.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CBDOGE?
ההיצע במחזור של CBDOGE הוא 16.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CBDOGE?
‏‏CBDOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.287223 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CBDOGE?
CBDOGE ‏‏רשם מחירATL של 0.098605 USD.
מהו נפח המסחר של CBDOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CBDOGE הוא -- USD.
האם CBDOGE יעלה השנה?
CBDOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CBDOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:15:39 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.