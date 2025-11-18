CF Large Cap Index מחיר היום

מחיר CF Large Cap Index (LCAP) בזמן אמת היום הוא $ 8.8, עם שינוי של 5.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LCAP ל USD הוא $ 8.8 לכל LCAP.

CF Large Cap Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,459,464, עם היצע במחזור של 620.49K LCAP. ב‑24 השעות האחרונות, LCAP סחר בין $ 8.65 (נמוך) ל $ 9.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.34, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 8.65.

ביצועים לטווח קצר, LCAP נע ב +1.17% בשעה האחרונה ו -13.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CF Large Cap Index (LCAP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M אספקת מחזור 620.49K 620.49K 620.49K אספקה כוללת 620,487.8453575881 620,487.8453575881 620,487.8453575881

