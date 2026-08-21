Silver rStock מחיר היום

מחיר Silver rStock (SLVR) בזמן אמת היום הוא $ 68.96, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLVR ל USD הוא $ 68.96 לכל SLVR.

Silver rStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 221,911, עם היצע במחזור של 3.22K SLVR. ב‑24 השעות האחרונות, SLVR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,439.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0011996.

ביצועים לטווח קצר, SLVR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 844.62.

Silver rStock (SLVR) מידע שוק

שווי שוק $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K נפח (24 שעות) $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K אספקת מחזור 3.22K 3.22K 3.22K אספקה כוללת 3,216.509301839 3,216.509301839 3,216.509301839

שווי השוק הנוכחי של Silver rStock הוא $ 221.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 844.62. ההיצע במחזור של SLVR הוא 3.22K, עם היצע כולל של 3216.509301839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.91K.