SILVER מחיר היום

מחיר SILVER (KAG) בזמן אמת היום הוא ₪ 49.39, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAG ל ILS הוא ₪ 49.39 לכל KAG.

SILVER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KAG. ב‑24 השעות האחרונות, KAG סחר בין ₪ 47.51 (נמוך) ל ₪ 50.76 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KAG נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +3.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 112.60K.

SILVER (KAG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 112.60K₪ 112.60K ₪ 112.60K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של SILVER הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 112.60K. ההיצע במחזור של KAG הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.