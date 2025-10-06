Uranium.io מחיר היום

מחיר Uranium.io (XU3O8) בזמן אמת היום הוא $ 4.751, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XU3O8 ל USD הוא $ 4.751 לכל XU3O8.

Uranium.io כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XU3O8. ב‑24 השעות האחרונות, XU3O8 סחר בין $ 4.743 (נמוך) ל $ 4.872 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XU3O8 נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -3.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 96.58K.

Uranium.io (XU3O8) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 96.58K$ 96.58K $ 96.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 760.16M$ 760.16M $ 760.16M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 160,000,038 160,000,038 160,000,038 בלוקצ'יין ציבורי ETHERLINK

שווי השוק הנוכחי של Uranium.io הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 96.58K. ההיצע במחזור של XU3O8 הוא --, עם היצע כולל של 160000038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 760.16M.