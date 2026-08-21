Matrixdock Silver מחיר היום

מחיר Matrixdock Silver (XAGM) בזמן אמת היום הוא $ 69.22, עם שינוי של 3.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XAGM ל USD הוא $ 69.22 לכל XAGM.

Matrixdock Silver כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,054,451, עם היצע במחזור של 73.02K XAGM. ב‑24 השעות האחרונות, XAGM סחר בין $ 66.57 (נמוך) ל $ 70.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 89.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 57.3.

ביצועים לטווח קצר, XAGM נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +3.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 30.72K.

Matrixdock Silver (XAGM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M נפח (24 שעות) $ 30.72K$ 30.72K $ 30.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M אספקת מחזור 73.02K 73.02K 73.02K אספקה כוללת 73,020.626389889 73,020.626389889 73,020.626389889

שווי השוק הנוכחי של Matrixdock Silver הוא $ 5.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.72K. ההיצע במחזור של XAGM הוא 73.02K, עם היצע כולל של 73020.626389889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.05M.