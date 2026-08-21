Copper rStock מחיר היום

מחיר Copper rStock (CPERR) בזמן אמת היום הוא $ 36.22, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CPERR ל USD הוא $ 36.22 לכל CPERR.

Copper rStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 494,087, עם היצע במחזור של 13.64K CPERR. ב‑24 השעות האחרונות, CPERR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 69,394,769, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 13.96.

ביצועים לטווח קצר, CPERR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 119.38.

Copper rStock (CPERR) מידע שוק

שווי שוק $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K נפח (24 שעות) $ 119.38$ 119.38 $ 119.38 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K אספקת מחזור 13.64K 13.64K 13.64K אספקה כוללת 13,639.970560574 13,639.970560574 13,639.970560574

שווי השוק הנוכחי של Copper rStock הוא $ 494.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.38. ההיצע במחזור של CPERR הוא 13.64K, עם היצע כולל של 13639.970560574. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 494.09K.