Nervos Network (CKB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004823. במהלך 24 השעות האחרונות, CKB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00476 לבין שיא של $ 0.005254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CKBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04412336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002083401220247072.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CKB השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nervos Network (CKB) מידע שוק
No.189
$ 227.32M
$ 227.32M$ 227.32M
$ 977.98K
$ 977.98K$ 977.98K
$ 230.89M
$ 230.89M$ 230.89M
47.13B
47.13B 47.13B
--
----
47,872,426,263.08834
47,872,426,263.08834 47,872,426,263.08834
2019-11-14 00:00:00
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
NONE
שווי השוק הנוכחי של Nervos Network הוא $ 227.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 977.98K. ההיצע במחזור של CKB הוא 47.13B, עם היצע כולל של 47872426263.08834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.89M.
Nervos Network (CKB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nervos Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00016163
-3.23%
30 ימים
$ -0.00153
-24.09%
60 ימים
$ +0.001545
+47.13%
90 ימים
$ -0.000279
-5.47%
Nervos Network שינוי מחיר היום
היום,CKB רשם שינוי של $ -0.00016163 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nervos Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00153 (-24.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nervos Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CKB ראה שינוי של $ +0.001545 (+47.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nervos Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000279 (-5.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nervos Network (CKB)?
The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today.
The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
