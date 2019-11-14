עוד על CKB

Nervos Network סֵמֶל

Nervos Network מְחִיר(CKB)

Nervos Network (CKB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:27 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) מידע על מחיר (USD)

-3.14%

Nervos Network (CKB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004823. במהלך 24 השעות האחרונות, CKB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00476 לבין שיא של $ 0.005254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CKBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04412336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002083401220247072.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CKB השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nervos Network (CKB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nervos Network הוא $ 227.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 977.98K. ההיצע במחזור של CKB הוא 47.13B, עם היצע כולל של 47872426263.08834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.89M.

Nervos Network (CKB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nervos Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016163-3.23%
30 ימים$ -0.00153-24.09%
60 ימים$ +0.001545+47.13%
90 ימים$ -0.000279-5.47%
Nervos Network שינוי מחיר היום

היום,CKB רשם שינוי של $ -0.00016163 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nervos Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00153 (-24.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nervos Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CKB ראה שינוי של $ +0.001545 (+47.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nervos Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000279 (-5.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nervos Network (CKB)?

בדוק את Nervos Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nervos Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCKB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nervos Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNervos Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nervos Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nervos Network (CKB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nervos Network (CKB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nervos Network.

בדוק את Nervos Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Nervos Network (CKB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nervos Network (CKB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CKB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nervos Network (CKB)

מחפש איך לקנותNervos Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nervos Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CKB למטבעות מקומיים

Nervos Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nervos Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNervos Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nervos Network

כמה שווה Nervos Network (CKB) היום?
החי CKBהמחיר ב USD הוא 0.004823 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CKB ל USD?
המחיר הנוכחי של CKB ל USD הוא $ 0.004823. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nervos Network?
שווי השוק של CKB הוא $ 227.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CKB?
ההיצע במחזור של CKB הוא 47.13B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CKB?
‏‏CKB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04412336 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CKB?
CKB ‏‏רשם מחירATL של 0.002083401220247072 USD.
מהו נפח המסחר של CKB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CKB הוא $ 977.98K USD.
האם CKB יעלה השנה?
CKB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CKB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:27 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

