Naoris Protocol מחיר היום

מחיר Naoris Protocol (NAORIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.02649, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAORIS ל USD הוא $ 0.02649 לכל NAORIS.

Naoris Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NAORIS. ב‑24 השעות האחרונות, NAORIS סחר בין $ 0.02495 (נמוך) ל $ 0.02905 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NAORIS נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -15.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 105.43K.

Naoris Protocol (NAORIS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 105.43K$ 105.43K $ 105.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.96M$ 105.96M $ 105.96M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 אספקה כוללת 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Naoris Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.43K. ההיצע במחזור של NAORIS הוא --, עם היצע כולל של 4000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.96M.