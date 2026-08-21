qONE Token מחיר היום

מחיר qONE Token (QONE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005443, עם שינוי של 2.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QONE ל ILS הוא ₪ 0.005443 לכל QONE.

qONE Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- QONE. ב‑24 השעות האחרונות, QONE סחר בין ₪ 0.005321 (נמוך) ל ₪ 0.005472 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, QONE נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 30.50K.

qONE Token (QONE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 30.50K₪ 30.50K ₪ 30.50K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.48M₪ 5.48M ₪ 5.48M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,006,904,800 1,006,904,800 1,006,904,800 בלוקצ'יין ציבורי HYPEREVM

שווי השוק הנוכחי של qONE Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 30.50K. ההיצע במחזור של QONE הוא --, עם היצע כולל של 1006904800. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.48M.