Tidecoin (TDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.110088 גבוה 24 שעות $ 0.128959 שיא כל הזמנים $ 0.778444 המחיר הנמוך ביותר $ 0.063702 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) +5.74% שינוי מחיר (7D) -20.33%

Tidecoin (TDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.117037. במהלך 24 השעות האחרונות, TDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.110088 לבין שיא של $ 0.128959, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.778444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.063702.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDC השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, +5.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tidecoin (TDC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.18M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.18M אספקת מחזור 18.61M אספקה כוללת 18,611,697.04484657

שווי השוק הנוכחי של Tidecoin הוא $ 2.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDC הוא 18.61M, עם היצע כולל של 18611697.04484657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.