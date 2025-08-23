Qubic (QUBIC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000024462. במהלך 24 השעות האחרונות, QUBIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000235 לבין שיא של $ 0.0000027528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUBICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000012442382025341, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000701200267208.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUBIC השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -8.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Qubic (QUBIC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Qubic הוא $ 304.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.55M. ההיצע במחזור של QUBIC הוא 124.37T, עם היצע כולל של 155563915170467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 489.24M.
Qubic (QUBIC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Qubicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000215606
-8.10%
30 ימים
$ +0.0000002888
+13.38%
60 ימים
$ +0.0000009969
+68.78%
90 ימים
$ +0.0000009272
+61.04%
Qubic שינוי מחיר היום
היום,QUBIC רשם שינוי של $ -0.000000215606 (-8.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Qubic שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000002888 (+13.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Qubic שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,QUBIC ראה שינוי של $ +0.0000009969 (+68.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Qubic שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000009272 (+61.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Qubic (QUBIC)?
Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.
Qubic זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Qubicההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקQUBIC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Qubicאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQubic לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Qubicתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Qubic (QUBIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qubic (QUBIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qubic.
הבנת הטוקנומיקה של Qubic (QUBIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUBIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Qubic (QUBIC)
מחפש איך לקנותQubic? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Qubicב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.