Cellframe סֵמֶל

Cellframe מְחִיר(CELL)

1 CELL ל USDמחיר חי:

+0.03%1D
USD
Cellframe (CELL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:29:59 (UTC+8)

Cellframe (CELL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.37%

+0.03%

-3.19%

-3.19%

Cellframe (CELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2672. במהלך 24 השעות האחרונות, CELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2635 לבין שיא של $ 0.2863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.189931682469501, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12761940186248863.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CELL השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cellframe (CELL) מידע שוק

No.1265

94.38%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Cellframe הוא $ 7.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.13K. ההיצע במחזור של CELL הוא 28.60M, עם היצע כולל של 32559591. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.10M.

Cellframe (CELL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cellframeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00008+0.03%
30 ימים$ -0.1134-29.80%
60 ימים$ -0.0086-3.12%
90 ימים$ -0.071-21.00%
Cellframe שינוי מחיר היום

היום,CELL רשם שינוי של $ +0.00008 (+0.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cellframe שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1134 (-29.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cellframe שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CELL ראה שינוי של $ -0.0086 (-3.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cellframe שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.071 (-21.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cellframe (CELL)?

בדוק את Cellframe עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cellframeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCELL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cellframeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCellframe לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cellframeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cellframe (CELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cellframe (CELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cellframe.

בדוק את Cellframe תחזית המחיר עכשיו‏!

Cellframe (CELL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cellframe (CELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cellframe (CELL)

מחפש איך לקנותCellframe? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cellframeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CELL למטבעות מקומיים

1 Cellframe(CELL) ל VND
1 Cellframe(CELL) ל AUD
1 Cellframe(CELL) ל GBP
1 Cellframe(CELL) ל EUR
1 Cellframe(CELL) ל USD
1 Cellframe(CELL) ל MYR
1 Cellframe(CELL) ל TRY
1 Cellframe(CELL) ל JPY
1 Cellframe(CELL) ל ARS
1 Cellframe(CELL) ל RUB
1 Cellframe(CELL) ל INR
1 Cellframe(CELL) ל IDR
1 Cellframe(CELL) ל KRW
1 Cellframe(CELL) ל PHP
1 Cellframe(CELL) ל EGP
1 Cellframe(CELL) ל BRL
1 Cellframe(CELL) ל CAD
1 Cellframe(CELL) ל BDT
1 Cellframe(CELL) ל NGN
1 Cellframe(CELL) ל COP
1 Cellframe(CELL) ל ZAR
1 Cellframe(CELL) ל UAH
1 Cellframe(CELL) ל VES
1 Cellframe(CELL) ל CLP
1 Cellframe(CELL) ל PKR
1 Cellframe(CELL) ל KZT
1 Cellframe(CELL) ל THB
1 Cellframe(CELL) ל TWD
1 Cellframe(CELL) ל AED
1 Cellframe(CELL) ל CHF
1 Cellframe(CELL) ל HKD
1 Cellframe(CELL) ל AMD
1 Cellframe(CELL) ל MAD
1 Cellframe(CELL) ל MXN
1 Cellframe(CELL) ל SAR
1 Cellframe(CELL) ל PLN
1 Cellframe(CELL) ל RON
1 Cellframe(CELL) ל SEK
1 Cellframe(CELL) ל BGN
1 Cellframe(CELL) ל HUF
1 Cellframe(CELL) ל CZK
1 Cellframe(CELL) ל KWD
1 Cellframe(CELL) ל ILS
1 Cellframe(CELL) ל AOA
1 Cellframe(CELL) ל BHD
1 Cellframe(CELL) ל BMD
1 Cellframe(CELL) ל DKK
1 Cellframe(CELL) ל HNL
1 Cellframe(CELL) ל MUR
1 Cellframe(CELL) ל NAD
1 Cellframe(CELL) ל NOK
1 Cellframe(CELL) ל NZD
1 Cellframe(CELL) ל PAB
1 Cellframe(CELL) ל PGK
1 Cellframe(CELL) ל QAR
1 Cellframe(CELL) ל RSD
дин.26.749392

Cellframe מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cellframe, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCellframe הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cellframe

כמה שווה Cellframe (CELL) היום?
החי CELLהמחיר ב USD הוא 0.2672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CELL ל USD?
המחיר הנוכחי של CELL ל USD הוא $ 0.2672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cellframe?
שווי השוק של CELL הוא $ 7.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CELL?
ההיצע במחזור של CELL הוא 28.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CELL?
‏‏CELL השיג מחיר שיא (ATH) של 13.189931682469501 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CELL?
CELL ‏‏רשם מחירATL של 0.12761940186248863 USD.
מהו נפח המסחר של CELL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CELL הוא $ 69.13K USD.
האם CELL יעלה השנה?
CELL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CELL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cellframe (CELL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

