AME Chain סֵמֶל

AME Chain מְחִיר(AME)

1 AME ל USDמחיר חי:

$0.0006126
$0.0006126$0.0006126
-16.93%1D
USD
AME Chain (AME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:10:09 (UTC+8)

AME Chain (AME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0005266
$ 0.0005266$ 0.0005266
24 שעות נמוך
$ 0.0007479
$ 0.0007479$ 0.0007479
גבוה 24 שעות

$ 0.0005266
$ 0.0005266$ 0.0005266

$ 0.0007479
$ 0.0007479$ 0.0007479

$ 0.15384444
$ 0.15384444$ 0.15384444

$ 0.000295861409807915
$ 0.000295861409807915$ 0.000295861409807915

-14.99%

-16.93%

-19.61%

-19.61%

AME Chain (AME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0006126. במהלך 24 השעות האחרונות, AME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005266 לבין שיא של $ 0.0007479, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15384444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000295861409807915.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AME השתנה ב -14.99% במהלך השעה האחרונה, -16.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AME Chain (AME) מידע שוק

No.2527

$ 306.30K
$ 306.30K$ 306.30K

$ 59.01K
$ 59.01K$ 59.01K

$ 612.60K
$ 612.60K$ 612.60K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.00%

AME

שווי השוק הנוכחי של AME Chain הוא $ 306.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.01K. ההיצע במחזור של AME הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 612.60K.

AME Chain (AME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AME Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012485-16.93%
30 ימים$ +0.0002108+52.46%
60 ימים$ +0.0001512+32.76%
90 ימים$ -0.0001934-24.00%
AME Chain שינוי מחיר היום

היום,AME רשם שינוי של $ -0.00012485 (-16.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AME Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002108 (+52.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AME Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AME ראה שינוי של $ +0.0001512 (+32.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AME Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001934 (-24.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AME Chain (AME)?

בדוק את AME Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AME Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AME Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAME Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AME Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AME Chain (AME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AME Chain (AME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AME Chain.

בדוק את AME Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

AME Chain (AME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AME Chain (AME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AME Chain (AME)

מחפש איך לקנותAME Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AME Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AME למטבעות מקומיים

AME Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AME Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAME Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AME Chain

כמה שווה AME Chain (AME) היום?
החי AMEהמחיר ב USD הוא 0.0006126 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AME ל USD?
המחיר הנוכחי של AME ל USD הוא $ 0.0006126. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AME Chain?
שווי השוק של AME הוא $ 306.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AME?
ההיצע במחזור של AME הוא 500.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AME?
‏‏AME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15384444 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AME?
AME ‏‏רשם מחירATL של 0.000295861409807915 USD.
מהו נפח המסחר של AME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AME הוא $ 59.01K USD.
האם AME יעלה השנה?
AME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:10:09 (UTC+8)

