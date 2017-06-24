QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

שֵׁםQRL

דירוגNo.590

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.31%

אספקת מחזור67,937,170

מקסימום היצע105,000,000

אספקה כוללת79,117,591.675824

שיעור מחזור0.647%

תאריך הנפקה2017-06-24 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.054 USDT

שיא כל הזמנים4.172309875488281,2018-01-16

המחיר הנמוך ביותר0.0408362163245,2020-05-10

בלוקצ'יין ציבוריQRL

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...